Sandro Mendes agarra-se à possibilidade de derrotar o Braga

Só um Vitória de Setúbal focado poderá vencer na receção ao Sporting de Braga, referente à jornada 26 do campeonato. A opinião é dos treinador dos sadinos, Sandro Mentes.

Em conferência de imprensa de antevisão da partida, Sandro Mendes elogiou o adversário e afirmou que a sua equipa tem argumentos para travar o conjunto minhoto.



"Temos de estar muito concentrados. O Braga é uma equipa que joga muito bem por dentro e por fora e tem jogadores fortes no um para um que podem fazer a diferença. Vamos tentar contrariar isso com concentração, empenho, entrega e a nossa qualidade. Temos as nossas hipóteses e temos de nos agarrar a elas", vincou.

O Braga está no terceiro lugar do campeonato e "assumiu-se como candidata ao título", além de estar a fazer "uma excelente época". Por outro lado, o Vitória é 15.º classificado. No entanto, Sandro não acredita que isso "tire responsabilidade" à sua equipa.

O Vitória não vence há 14 jornadas, as últimas sete com Sandro Mendes, que acredita que a equipa já podia ter quebrado há algum tempo o jejum.

"Se analisarmos os jogos um a um, desde que aqui estou, podíamos ter vencido quase todos. Se estivéssemos noutra posição, com mais tranquilidade, possivelmente podíamos tê-lo feito. No entanto, não vivemos de 'ses', a verdade é que tem faltado algo e todos os dias trabalhamos para melhorar o que tem faltado", vincou. Ainda assim, Sandro Mendes salientou que "os jogadores têm sido incríveis".

Vitória de Setúbal, 15.º classificado, com 25 pontos, e Braga, terceiro com 55, defrontam-se sábado, a partir das 15h30, no Estádio do Bonfim, em Setúbal, em partida da 26.ª jornada da I Liga de futebol.