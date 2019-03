Silas despreocupado com mudança do "chip" do Benfica para o Portimonense

O treinador do Belenenses, Silas, não está com medo que os seus jogadores não saibam mudar a mentalidade, após o empate no terreno do líder do campeonato, o Benfica, para jogarem frente ao Portimonense, uma equipa teoricamente mais acessível, na 26.ª jornada.

"Muda o 'chip' da mesma maneira que mudou do Braga para o Feirense. Nem nas vitórias, nem nas derrotas, ficamos a pensar nisso. Hoje ganhamos e somos elogiados, mas rapidamente os elogios transformam-se em críticas, portanto temos de continuar a trabalhar", analisou.



Silas considera que o Portimonense é "uma das formações mais atrativas" do campeonato. Por isso, acredita que o jogo frente à formação algarvia tem "tudo para ser interessante".

"O Portimonense é uma das equipas mais atrativas da I Liga. Apesar de estar em nono, é uma equipa que joga sempre para tentar ganhar. Vêm de um bom resultado [5-1 ao Nacional], nós também estamos numa boa fase, portanto o jogo tem tudo para ser interessante", afirmou o técnico.



Silas avaliou e elogiou o adversário de sábado, que considera ser uma "boa equipa e bem orientada" por António Folha, com um coletivo que os coloca em "patamares superiores" e "grandes jogadores, como Jackson, que se não fosse a lesão ainda estaria certamente a jogar num 'grande'". "Mas nós também temos os nossos valores", avisou Silas.



O Belenenses, sétimo classificado, com 37 pontos, recebe o Portimonense, nono, com 31, no sábado, às 15h30, no Estádio Nacional do Jamor.