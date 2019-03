Abel promete que o Braga lutará até ao fim

O treinador do Sporting de Braga prometeu, esta sexta-feira, lutar até ao fim do campeonato por todos os jogos.

"Lutaremos até ao fim do campeonato por cada jogo. Chegámos aqui juntos, como equipa, a lidar com todas as adversidades, com todos os momentos de entusiasmo e tristeza com equilíbrio. Não controlo o que diz a opinião pública, apenas o que vai na cabeça dos meus jogadores", disse Abel Ferreira, em conferência de imprensa.

Os minhotos estão no terceiro lugar do campeonato, a cinco pontos do duo que lidera o campeonato, Benfica e FC Porto, equipas que o Braga ainda vai receber.

Jogo complicado antes dos rivais



Na 26.ª jornada, o Braga desloca-se ao terreno do Vitória de Setúbal, que não vence há três meses e meio, mas que também ainda não perdeu em casa sob o comando técnico de Sandro Mentes, conforme alertou Abel.

"É uma equipa que concede poucas oportunidades aos adversários e temos de, no mínimo, igualar a sua agressividade competitiva e a vontade de conquistar pontos", referiu.



Abel quer que os seus jogadores estejam "constantemente alerta" nas suas tarefas: "A abordagem mental tem de ser a mesma, temos de nos colocar na pele do nosso adversário, saber que querem fazer pontos, disputar os duelos como se fossem os últimos porque teremos um rival com todas as ganas de querer pontuar."

Braga e Vitória de Setúbal defrontam-se no sábado, às 15h30, no Estádio do Bonfim, em Setúbal.