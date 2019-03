Terceiro suspeito do tiroteio em escola de São Paulo entrega-se à polícia

Um jovem de 17 anos suspeito de ajudar a preparar o ataque à escola Raul Brasil, em Suzano, na cidade brasileira de São Paulo, entregou-se esta sexta-feira às autoridades.

A notícia está a ser avançada pela "Folha de São Paulo", dois dias depois do massacre que provocou a morte de pelo menos dez pessoas, seis delas crianças e outras duas os atiradores, que seriam ex-alunos da escola.

Ontem, o delegado-geral da Polícia Civil, Ruy Ferraz Fontes, tinha pedido à Justiça que emitisse um mandado para a detenção do jovem, que chegou esta sexta-feira a uma esquadra local acompanhado da mãe.

Também ex-aluno da escola Raul Brasil, o adolescente estudou na mesma turma que Guilherme Taucci Monteiro, de 17 anos, um dos dois suspeitos que cometeram suicídio depois de abrirem fogo no estabelecimento.

Sob o Estatuto brasileiro da Criança e do Adolescente, o processo que vai apurar a participação do jovem no ataque vai decorrer sob segredo de Justiça.