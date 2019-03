Cristiano Ronaldo foi o melhor jogador da semana da Liga dos Campeões

Cristiano Ronaldo foi eleito o melhor jogador da semana da Liga dos Campeões.

O avançado português, que esta sexta-feira regressou às convocatórias da seleção nacional, assinou um "hat-trick" pela Juventus, na vitória por 3-0 sobre o Atlético de Madrid, que valeu aos italianos a reviravolta nos oitavos de final, depois de terem perdido, por 2-0, em Espanha.

CR7 bateu a concorrência de Lionel Messi (dois golos e duas assistências na vitória do Barcelona, por 4-1, sobre o Lyon), Sadio Mané (dois golos nos 3-1 do Liverpool no terreno do Bayern) e Leroy Sané (um golo e três assistências na goleada do Manchester City ao Schalke, por 7-0).

O melhor golo da semana foi marcado por Mané. O senegalês abriu o marcador, em Munique, com uma grande finta sobre Neuer.

Veja o melhor golo da semana da Liga dos Campeões