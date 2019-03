É "inconstitucional" Autoridade dos Seguros avaliar idoneidade de Tomás Correia

É duplamente inconstitucional a lei que atribui à autoridade dos seguros a avaliação de Tomás Correia.



É a análise do constitucionalista Paulo Otero, ouvido pela Renascença, sobre o decreto lei publicado esta sexta-feira em Diário da República, que atribui à Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões a responsabilidade de avaliar a idoneidade do presidente da Associação Mutualista do Montepio.

O Governo acabou assim com o "jogo do empurra", entre o regulador e o Ministério do Trabalho, mas segundo este constitucionalista, para isso desviou poder legislativo e utilizou um instrumento fraudulento.

“Poder-se-á considerar que há aqui uma dupla inconstitucionalidade. Inconstitucionalidade porque o fim é um fim que está ferido de desvio de poder e inconstitucionalidade igualmente por se utilizar um instrumento de fraude qualificante como interpretativo o que na realidade é inovador”, explica o especialista.

No fim do fevereiro, Tomás Correia foi multado em 1,25 milhões de euros pelo Banco de Portugal (BdP) por sete tipos de ilícitos. Desde então, tem existido uma polémica sobre a idoneidade de Tomás Correia para continuar à frente do Montepio.

Com o decreto-lei agora publicado, é a Autoridade de Seguros quem o vai fazer, mas, de acordo com Paulo Otero, esta decisão abre caminho para Tomás Correia pedir a impugnação da legislação.

“Se da aplicação deste diploma existir um ato que alguém, a pessoa em causa se sinta lesada, pode impugnar esse ato com fundamento na inconstitucionalidade da solução normativa hoje publicada”, diz.

O regulador dos seguros está neste momento mandatado para avaliar a idoneidade do gestor do mutualista, Tomás Correia, reconduzido no início deste ano na presidência.