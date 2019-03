Sérgio Conceição: ​"Não sou obrigado a conhecer todos os parasitas deste país"

Em resposta ao eurodeputado Manuel dos Santos, que chamou Sérgio Conceição de "complexado e aldrabão compulsivo", o treinador do FC Porto deixou claro que não apreciou a análise.



"Não sou obrigado a conhecer todos os parasitas deste país", começou por dizer, ficando-se logo a seguir a perceber que sabe quem é Manuel dos Santos: "O que me deixa preocupado é o estatuto dele. Um eurodeputado andar a espalhar ódio nas redes sociais, em vez de trabalhar".

O eurodeputado do PS teceu o comentário acima descrito, no Twitter, na sequência do comportamento de Sérgio Conceição, que não cumprimentou João Félix, após o clássico, e depois disse que o jogador do Benfica tinha passado férias em sua casa, no verão anterior.

O caso tomou proporções que levaram Manuel dos Santos a retratar-se e mostrar arrependimento pela "formulação inadequada" que utilizou.