Dyego Sousa na seleção é prémio para o jogador e para o Braga

O treinador do Sporting de Braga, Abel Ferreira, não ficou surpreendido com a chamada de Dyego Sousa à seleção portuguesa. O técnico acredita que esta convocatória é um prémio para o avançado e para a equipa.

Em conferência de imprensa, esta sexta-feira, a primeira pergunta para Abel foi sobre a chamada surpresa de Dyego Sousa, por parte de Fernando Santos, para os jogos de qualificação para o Euro 2020, frente a Ucrânia e Sérvia. Para o treinador do Braga, "já não deve ser surpresa".

"Em primeiro lugar, é fruto do trabalho individual dele [Dyego Sousa] e, em segundo lugar, é fruto do trabalho de muita gente: do staff técnico [do Braga], dos seus colegas, da equipa, do departamento de futebol. Ao fim e ao cabo, ele acaba por usufruir individualmente desta chamada, de forma justa, mas também acaba por ser um prémio coletivo para o trabalho que a nossa equipa está a fazer", afirmou o técnico minhoto.



Abel salientou que "foi falando", ao longo do tempo que tem passado como treinador do Braga, "que o trabalho compensa, o equilíbrio compensa, o saber o que se quer compensa, o trabalho em equipa compensa, o correr compensa, o estar comprometido com o objetivo coletivo compensa". Dyego Sousa é a prova, sustenta o técnico.

"As oportunidades depois aparecem, nós temos é de estar preparados para elas", assinalou Abel Ferreira, em jeito de conselho ao avançado.