Corpo de Franco vai ser exumado a 10 de junho, anuncia Governo espanhol

O Governo espanhol anunciou esta sexta-feira que a exumação dos restos mortais do ditador espanhol Francisco Franco acontecerá no dia 10 de Junho. De acordo com o "El País", o corpo será trasladado para o panteão de "El Prado".

A exumação tem sido adiada por vários meses, uma vez que a família opõe-se à transladação do corpo. O caso já chegou ao Supremo Tribunal de Espanha, mas o Governo de Sánchez admite não esperar por esta decisão. “Acatamos as decisões judiciais, mas isso não impedirá o governo de terminar o procedimento que está previsto em mandato legal”, disse o vice-presidente do Governo.

Como alternativa, a família do ditador espanhol tem sugerido que os restos mortais fossem transladados para um jazigo privado na catedral de La Almudena, em Madrid. Esta possibilidade tem sido, no entanto, afastada pelo executivo socialista, que alega que não é possível assegurar a ordem pública.

O governo quer impedir que o novo túmulo do ditador se torne um lugar de "exaltação" do regime de Franco. Em fevereiro, o executivo deu 15 dias à família para que escolhesse um lugar alternativo para a inumação dos restos mortais, mas a família não respondeu.

Segundo a vice-Presidente de Governo de Espanha, Carmen Calvo, que anunciou a data , após reunião do Conselho de Ministros, a inumação será uma cerimónia privada, de forma a que não se torne num evento. “Não é nenhum espetáculo, não é nenhuma situação que não seja absolutamente correta dos direitos de intimidade que tem a sua família sobre os restos do seu familiar", explicou a vice-presidente, citada pela imprensa espanhola.

O general Franco está sepultado desde novembro de 1975 no Vale dos Caídos, um memorial aos combatentes mortos durante a Guerra Civil Espanhola que é a morada final de 30 mil vítimas do conflito.

No Vale dos Caídos há uma basílica, mas a Igreja Católica já disse que não irá imiscuir-se no conflito.