Fernando Santos chama Dyego Sousa para o conhecer melhor

Da qualidade técnica de Dyego Sousa, Fernando Santos não tem qualquer dúvida, mas quer conhecer o avançado do Braga noutro contexto, mais pessoal. O avançado brasileiro do Braga é a grande novidade nos convocados da seleção portuguesa, uma estreia absoluta que servirá de teste para o jogador.

"Ele está em Portugal desde os 18 anos. Assistimos a muitos jogos durante os últimos meses e foi importante estarmos nos sítios. Convocamos o Dyego porque entendemos que ele pode ser útil e ele reúne todos os requisitos. Há jogadores que não conhecemos bem e é importante analisar comportamentos em treinos, em estágios, para depois fazer a escolha certa", explica o selecionador, em conferência de imprensa.

"Não é só o critério de qualidade que conta", acrescenta Fernando Santos. Se assim fosse, o processo de escolha seria, ainda, mais complicado. O treinador recorda que tem outras opções para o ataque, como Rafael Leão, Gonçalo Paciência, Éder, que foram avaliadas, mas desta vez optou por Dyego Sousa.



João Félix e Diogo Jota também se estreiam em convocatórias da seleção principal e também eles estarão em teste durante o convívio com os campeões europeus.

O regresso "normal" de Cristiano



A convocatória de Dyego Sousa ofuscou o regresso de Cristiano Ronaldo. O capitão não era chamado desde o Mundial 2018, mas está de volta.

"É um regresso completamente normal. Ele próprio tinha falado do seu regresso, esta semana. É só o melhor jogador do mundo. Nenhuma equipa será mais forte sem Cristiano. Vai tornar a equipa mais forte", sublinha.

Calendário atípico

Portugal inicia a campanha de qualificação para o Euro 2020, com jogos frente a Ucrânia e Sérvia. Estes dois adversários são os mais fortes rivais de Portugal e surgem logo a abrir. "É um apuramento atípico. Os primeiros jogos são com os adversários mais potentes", refere Fernando Santos, lembrando que o terceiro jogo é, de novo, com a Sérvia.

A presença de Portugal na "final four" da Liga das Nações motivou a alteração do calendário que Fernando Santos considera mais difícil. Por isso, o selecionador considera este arranque como "muito importante para qualificação".

Portugal recebe a Ucrânia, no dia 22 de março, e a Sérvia, no dia 25. Ambos os jogos realizam-se no Estádio da Luz, às 19h45. Partidas com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.