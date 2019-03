Raio X ao Eintracht Frankfurt, adversário do Benfica na Liga Europa

O Eintracht Frankfurt ainda não perdeu em 2019. É um bom início de conversa para se perceber as dificuldades que o Benfica poderá ter pela frente na Liga Europa. Os alemães, em quinto lugar na Bundesliga, estão há 12 jogos consecutivos sem derrotas.

A equipa tem grande poder ofensivo, é o terceiro melhor ataque da liga alemã, com 50 golos, em 25 jogos. Luka Jovic, avançado emprestado pelo Benfica, é o segundo melhor marcador da prova, com 15 golos, e já tem sete na Liga Europa. Mas equipa conta, ainda, com Sébastien Haller, com 14 golos, e com Ante Rebic, que já tem oito. Além disso, o treinador austríaco Adi Hutter conta, agora, com Gonçalo Paciência.

O avançado emprestado pelo FC Porto está recuperado de lesão e marcou golos decisivos nas duas últimas jornadas do campeonato. A equipa do Eintracht Frankfurt não se resume apenas ao seu poder ofensivo. Defensivamente também mostra competência e tem médios para todos os gostos.

Desde Gelson Fernandes, que falhou na sua passem pelo Sportng, a Sebastian Rode, com experiência de Bayern e Dortmund, até ao sérvio Gacinovic, importante nos desequilíbrios no ataque.