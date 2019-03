Chamada de Dyego Sousa à seleção ofusca regresso de Ronaldo

Fernando Santos anunciou, esta sexta-feira, a convocatória da seleção portuguesa para os jogos com Ucrânia e Sérvia, de qualificação para o Euro 2020. A grande novidade é o naturalizado Dyego Sousa.

A chamada do avançado luso-brasileiro do Sporting de Braga, de 29 anos, ofusca o regresso de Cristiano Ronaldo. Dyego Sousa, que chegou a Portugal com 18 anos - tendo, depois de dois anos no Brasil, regressado a Portugal com 20 anos -, leva 19 golos em 33 jogos, esta temporada.

Depois de ter pedido para ser dispensado da seleção durante a segunda metade de 2018, tendo por isso falhado a fase de grupos da Liga das Nações, Cristiano Ronaldo está de regresso à seleção nacional.

João Félix protagoniza a principal estreia nos convocados. O avançado de 19 anos tem sido a grande estrela do Benfica, nesta segunda metade da temporada, com oito golos em 17 jogos desde janeiro.

Também Diogo Jota faz a sua estreia na seleção principal. O, até agora, capitão dos sub-21 tem estado em destaque no Wolverhampton, da Premier League, e recebe a primeira chamada aos "AA".

Lista de convocados



Guarda-redes: Beto, José Sá, Rui Patrício;

Defesas: João Cancelo, Nélson Semedo, José Fonte, Pepe, Rúben Dias, Mário Rui, Raphael Guerreiro;

Médios: Danilo Pereira, Rúben Neves, William Carvalho, Bruno Fernandes, João Mário, João Moutinho;

Avançados: Bernardo Silva, Gonçalo Guedes, Rafa Silva, André Silva, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota, Dyego Sousa e João Félix.