​Doenças do sono são “problema complexo e grave de saúde pública”

Os efeitos de uma ou várias noites mal dormidas podem ir da sonolência aos problemas cardiovasculares e até mesmo cancro. O alerta parte do coordenador do Centro de Medicina do Sono, em Coimbra, Joaquim Moita, nesta sexta-feira, Dia Mundial do Sono.



“A pessoa tem, antes de mais, sonolência durante o dia. Tem uma redução do estado de alerta, da atenção, da concentração, do raciocínio, da memória e da capacidade de tomar decisões. Isto são os efeitos imediatos, mas, a longo termo, sabemos hoje que a insuficiência ou a privação do sono pode causar problemas gravíssimos como a diabetes, as doenças cardiovasculares ou até mesmo o cancro”, diz Joaquim Moita, sem hesitar em classificar estas doenças como “um problema complexo e grave de saúde pública”.

A principal doença do sono é a síndrome de apneia obstrutiva do sono, que pode provocar paragens respiratórias e complicações cardíacas graves. O diagnóstico é essencial, mas a lista de espera chega aos dois anos.

“[Os doentes] Recorrem ao seu médico de família para o enviar para o hospital onde o diagnóstico é feito. O problema, na minha perspetiva, está no constrangimento: são tantos, tantos, tantos doentes e poucos médicos, poucos especialistas que as listas de espera um pouco de norte a sul de país são enormes, frequentemente de uma a dois anos e isso tem, naturalmente, de ser ultrapassado”, diz.

Outra doença muito frequente é a insónia. Para alguns é crónica, manifesta-se pelo menos três vezes por semana, por mais de três meses. Pode também ser inicial, intermédia ou precoce, que traduz a insatisfação com a duração ou qualidade do sono.

Nestas declarações à Renascença, Joaquim Moita explica que, segundo um estudo canadiano, “75% dos custos com a insónia crónica prendem-se precisamente com a baixa produtividade dos pacientes”.

Portugal tem ainda um problema acrescido, segundo este especialista, é dos países que mais fármacos consome para combater os problemas do sono, com consequências graves para os pacientes.