Raio X ao Liverpool, adversário do FC Porto na Liga dos Campeões

O Liverpool é o adversário do FC Porto nos quartos de final da Liga dos Campeões. Uma equipa cujo "fantasmas" paira, ainda, sobre o Porto, visto que eliminou a equipa portuguesa nos oitavos de final, na temporada passada, com uma goleada por 5-0 no Dragão e um nulo em Anfield Road.

A equipa de Jurgen Klopp mostrou-se muito forte a nível europeu, na última época, tendo chegado à final da Champions, que perdeu para o Real Madrid, por 3-1. Esta época, contudo, aparenta estar ainda mais forte, uma vez que tem conciliado êxito europeu - acaba de eliminar o Bayern Munique - com uma boa prestação a nível interno - está no segundo lugar da Premier League, a um ponto do líder Manchester City.

A grande arma do Liverpool é o seu trio de ataque, composto por Sadio Mané, Roberto Firmino e o inevitável Mohamed Salah, que em 2018 foi finalista do prémio The Best, da FIFA, juntamente com Luka Modric, que venceu, e o português Cristiano Ronaldo.

Mais defesa, mais meio-campo, mais ataque, mais banco



Esta época, os "reds" têm acrescentado, a esse fulgor ofensivo, uma grande eficácia defensiva. Para tal, muito contribuiu a contratação de Alisson, o segundo guarda-redes mais caro de sempre, à Roma. Além disso, Joel Matip substituiu Dejan Lovren na companhia ao líder Virgil Van Dijk, no centro da defesa. O Liverpool também contratou opções fortes para o banco, como Fabinho, Naby Keita ou Shaqiri.

Para piorar o cenário, o FC Porto nunca ganhou ao Liverpool. No total de seis jogos, os dragões somam três empates e três derrotas. Uma delas foram os fatídicos 5-0 sofridos no Dragão, na última época, que "arrumou" com a eliminatória dos oitavos de final. Na segunda mão, em Liverpool, já com tudo resolvido, as duas equipas não saíram do nulo.

Ainda assim, há uma alteração, em comparação com a época passada. A eliminatória ficará resolvida no Estádio do Dragão. A primeira mão realiza-se em Anfield, a 9 ou 10 de abril. A segunda mão, no Dragão, realiza-se a 16 ou 17 de abril. Os dois jogos terão relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.