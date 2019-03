Hamilton impõe a sua lei nas primeiras voltas do Mundial de Fórmula 1

Lewis Hamilton entrou com "pé na tábua" no Mundial de Fórmula 1 e dominou as duas primeiras sessões de treinos livres do GP da Austrália. O campeão do mundo fez a melhor volta, em Melbourne, na segunda sessão, ao rodar em 1:22.600. Só o seu companheiro de equipa na Mercedes, Valtteri Bottas, acompanhou o ritmo, ao gastar mais 0.048 segundos.

Não houve mais nenhum piloto com voltas no segundo 22. Max Verstappen, em Red Bull Honda, ficou a 0.800s de Hamilton. Pierre Gasly, também num Red Bull, fez a quarta melhor volta das duas sessões. Vettel, em Ferrari, foi apenas o quinto mais rápido, com 1.23:473, a 0.873s de Hamilton.

A primeira prova do Mundial de Fórmula 1, na Austrália, em Melbourne, no circuito em Albert Park, acontece no domingo, às 05h10.