Manuel Oliveira nomeado para o Sporting-Santa Clara

Manuel Oliveira é o árbitro nomeado para o Sporting-Santa Clara, jogo de abertura da jornada 26 que se realiza esta noite, às 20h30. O videoárbitro nomeado pelo Conselho de Arbitragem é Luís Ferreira.

Pedro Ribeiro e Tiago Leandro serão os assistentes em campo, com José Rodrigues a desempenhar as funções de 4º árbitro. Nuno Eiras é o assistente do VAR.

O Sporting-Santa Clara tem relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.