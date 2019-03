Hoje há convocados da seleção. Expectativa pelo regresso de Ronaldo

Fernando Santos anuncia, às 12h30, os convocados da seleção nacional para os jogos com Ucrânia e Sérvia, que marcam o arranque da fase de qualificação para o Euro 2020. A grande expectativa é saber se Ronaldo regressa.

Desde o Mundial 2018 que CR7 não é chamado pelo selecionador. A mudança do Real Madrid para a Juventus e todo o processo de adaptação à nova realidade promoveu acordo entre o capitão e Fernando Santos. Ronaldo não participou na campanha da equipa da Liga das Nações, preservou a sua condição física e já está totalmente adaptado à Juventus.

O avançado já disse que pretende regressar e é muito provável que o selecionador nacional satisfaça o desejo do jogador.

Portugal defronta a Ucrânia, no dia 22 de março, e a Sérvia, no dia 25, no arranque da fase de qualificação para o Euro 2020. Os dois jogos realizam-se no Estádio da Luz, têm relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.