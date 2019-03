Triplo-duplo de Irving leva Celtics à vitória

Os Boston Celtics bateram os Sacramento Kings, por 126-120, num jogo que ficou marcado pelo triplo-duplo de Kyrie Irving, o segundo da carreira do base. Com 31 pontos, 12 assistências e dez ressaltos, Irving comandou os Celtics para o triunfo. Contou, ainda, com boas prestações de vários dos seus companheiros, nomeadamente, Marcus Morris (21 pontos e 13 ressaltos) e Jaylen Brown (22 pontos).

O melhor marcador do encontro foi Buddy Hield, dos Kings, com 34 pontos. Os Kings, que estão envolvidos na luta pelo acesso ao "play-off", sofreram um revés e ficaram mais longe do objetivo. A equipa de Sacramento ocupa a 9ª posição a Oeste, com 33 vitórias e 34 derrotas. Os Clippers, em oitavo, a última posição de "play-off", têm 39 vitórias e 30 derrotas.

Os Celtics, a Este, está no 5º postos, com 42 vitórias e 27 derrotas.

NBA

Resultados

Indiana Pacers-Oklahoma City Thunder, 108-106

Orlando Magic-Cleveland Cavaliers, 120-91

Boston Celtics-Sacramento Kings, 126-120

Toronto Raptors-LA Lakers, 111-98

Utah Jazz-Minnesota Timerwolves, 120-100

Denver Nuggets-Dallas Mavericks, 100-99