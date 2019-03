A ferro e fogo

É a vitória do Benfica que está em grande destaque nas manchetes dos três três jornais desportivos, esta sexta-feira. Os encarnados venceram o Dínamo de Zagreb, por 3-0, após prolongamento, e garantiram presença nos quartos de final da Liga Europa. Jonas, Ferro e Grimaldo foram os autores dos golos.

"Ferro e fogo", titula o "Record". Golaço do central e míssil de Grimaldo resolvem no prolongamento. Jonas saltou do banco ao intervalo e empatou eliminatória.

"Ferro em brasa", escreve "A Bola". Águia deu 45 minutos de avanço, mas ainda foi a tempo de derreter a desistência croata.

"Águia cobra horas extra", lê-se na manchete do jornal "O Jogo". Chelsea , Arsenal e Nápoles são os tubarões a evitar no sorteio.

Em destaque nos três despotivos está, também, a acusação de Lionn. O jogador do Chaves denuncia César Boaventura, acusando o empresário de o ter tentado comprar, quando estava no Rio Ave, antes de um jogo com o Benfica, em 2015/16.

Militão vale lucro recorde de 43 milhões de euros ao Porto é outra das notícias presente em todas as primeiras páginas. A outra tem a ver com Bas Dost. O avançado está de regresso às opções de Marcel Keizer. O Sporting joga hoje com o Santa Clara, na abertura da jornada 26 do campeonato. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.

A confirmação da extradição de Rui Pinto para Portugal é outro tema presente nos jornais desportivos, que hoje coincidem em todos os assuntos.