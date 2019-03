Eddie Vedder anuncia concerto em Lisboa

O vocalista dos Pearl Jam, Eddie Vedder, tem concerto marcado para Lisboa.

Segundo avançou esta sexta-feira a promotora Everything is New, o espetáculo a solo vai acontecer a 20 de junho, no Altice Arena.

Os bilhetes vão ser disponibilizados em bilheteira a partir de 22 de março.

Recorde-se que os Pearl Jam estiveram em Oeiras no festival NOS Alive em 2018. A banda é, de resto, presença habitual nos palcos portugueses desde 1996, altura em que atuaram pela primeira vez no já demolido Pavilhão Dramático de Cascais.

Quanto a Eddie Vedder, o artista também já cá esteve a solo para outro festival na Zambujeira do Mar, em 2012.