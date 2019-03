​EUA. Democrata Beto O'Rourke lança candidatura para afastar Trump e "unir um país muito dividido"

Beto O'Rourke, o ex-candidato democrata ao Senado dos Estados Unidos pelo Texas, anunciou esta quinta-feira a sua candidatura às primárias de 2020 para eleições para Casa Branca.



“Esta vai ser uma campanha positiva que procura promover o melhor de cada um de nós e que pretende unir um país muito dividido”, disse O’Rourke numa mensagem registada em vídeo e acompanhado da mulher.

“Vou viajar pelo país para ouvir aqueles que eu quero servir” acrescentou o candidato que vai iniciar oficialmente a campanha no dia 30 de março em El Paso, Texas.

Beto O’Rourke, 46 anos, antigo guitarrista de uma banda punk do Texas, captou atenções durante as eleições intercalares do passado mês de novembro em que tentou derrotar o senador republicano Ted Cruz.

Apesar de ter saído derrotado com uma curta diferença de votos em relação a Ted Cruz, o candidato democrata conseguiu alcançar notoriedade durante a campanha, o que o colocou entre os favoritos à nomeação para a Casa Branca.

Apesar de inicialmente ter rejeitado comentar as pretensões a uma candidatura presidencial, O’Rourke visitou vários pontos do país para tomar decisões sendo que no próximo fim de semana prevê deslocar-se a Iowa, o primeiro estado a realizar as primárias que em 2020 estão agendadas para o dia 3 de fevereiro.

Nas sondagens sobre as eleições primárias do Partido Democrata, O’Rourke surge em sexto lugar, de acordo com uma pesquisa da RealClear Politics.

A sondagem é liderada pelo ex-vice-presidente dos Estados Unidos Joe Biden, (29%) que ainda não anunciou a eventual candidatura, seguido dos senadores Bernie Sanders (22%), Kamala Harris (11%), Elizabeth Warren (07%) e Cory Booker (5,8%) e finalmente Beto O’Rourke (5,3%).

Além de Sanders, Harris e Warren e Booker também anunciaram candidaturas às primárias as senadoras Kirsten Gillibrand e Amy Klobuchar e o antigo mayor de San Antonio (Texas), Julián Castro.