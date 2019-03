Ataque contra duas mesquitas faz vários mortos. "É um dos dias mais negros da Nova Zelândia"

Um ataque contra duas mesquitas da cidade de Christchurch, na Nova Zelândia, provocou "vários mortos", avança a polícia.



As forças de segurança já prenderam um suspeito, mas não excluem a hipótese de haver outros elementos em fuga.

“Estamos a lidar com uma série de eventos muito graves e trágicos em Christchurch. Envolveram um atirador ativo e várias vítimas. Detivemos uma pessoa, mas não sabemos se há mais suspeitos. As vários mortos em duas mesquitas. Não sabemos se há mais vítimas noutros locais", afirma o comissário Mike Bush.

Até ao alerta de segurança terminar todas as mesquitas do país devem ficar encerradas e os fiéis evitar as zonas de locais de culto, apelou o responsável.

A primeira-ministra da Nova Zelândia já reagiu ao ataque contra a comunidade muçulmana. Jacinda Ardern afirma que este "é um dos dias mais negros da história da Nova Zelândia".

"Estamos perante um ato de violência sem precedentes, que não pode ter lugar na Nova Zelândia. Nós não somos assim", declarou Jacinda Ardern.

"O ataque ocorreu num local onde as pessoas deviam poder expressar a sua liberdade religiosa, num ambiente seguro, e isso não aconteceu hoje. Não há lugar na Nova Zelândia para atos desta violência extrema sem precedentes. As pessoas que foram atacadas, a Nova Zelândia é a sua casa, deviam estar seguras aqui. A pessoa que os violentou não tem lugar na nossa sociedade", declarou a chefe do Governo.