Ataque contra duas mesquitas faz 40 mortos. "É um dos dias mais negros da Nova Zelândia"

Um ataque contra duas mesquitas da cidade de Christchurch, na Nova Zelândia, provocou 40 mortos e deixou mais de 20 pessoas feridas com gravidade. É o mais recente balanço feito pela primeira-ministra neozelandesa, Jacinda Ardern.



As forças de segurança já prenderam quatro suspeitos, três homens e uma mulher, mas não excluem a hipótese de haver outros elementos em fuga. De acordo com a primeira-ministra, os quatro detidos partilham visões extremistas, mas não constavam, até agora, das listas da polícia.

"Tanto quanto fui informada, os que estão detidos, não estavam em qualquer lista de indivíduos sob vigilância, não estavam em nenhuma lista ativa. Mas a polícia, claro, está de momento a questioná-los", disse Jacinda Ardern.

De acordo com o comissário Mike Bush, foi encontrado um carro com engenhos explosivos improvisados, mas as bombas já foram desativadas pelas autoridades.



“Estamos a lidar com uma série de eventos muito graves e trágicos em Christchurch. Há vários mortos em duas mesquitas. Não sabemos se há mais vítimas noutros locais", afirma o responsável da polícia neo-zelandesa.



Até ao alerta de segurança terminar todas as mesquitas do país devem ficar encerradas e os fiéis foram aconselhados a evitar as zonas dos locais de culto.



Um homem de 28 anos, natural da Austrália, que se identificou pelo nome Brenton Tarrant, transmitiu o massacre na mesquita de Al Noor, em direto, na internet, através de uma câmara instalada no seu capacete. As autoridades estão a tentar remover o vídeo de 17 minutos das redes sociais. O conteúdo das imagens é chocante.