Dínamo de Zagreb “desapontado” com eliminação europeia

O treinador do Dínamo de Zagreb estava “desapontado” com a derrota na Luz, mas “orgulhoso” com a caminhada na Liga Europa.

“Estamos desapontados com o resultado e com o afastamento da Liga Europa, mas estamos orgulhosos pelo caminho que fizemos”, disse Nenad Bjelica.

O técnico croata diz que já esperava mudanças por parte do Benfica. “Estávamos preparados para isso e defensivamente fizemos um bom jogo, fechámos bem o meio-campo, mas sabíamos que se tivessem algum espaço podiam marcar e nós não conseguimos criar grandes oportunidades”.

O Benfica venceu 3-0, com golos de Jonas, Ferro e Grimaldo, e eliminou o Dínamo de Zagreb da Liga Europa.