André Almeida

“A equipa tem estado a responder bem. Temos jogado de três em três dias há alguns meses, e temos respondido da melhor maneira. No domingo vamos dar a mesma resposta. Vamos atacar as três frentes. Tanto a Taça, como a Liga Europa, como o campeonato. Vamos tentar vencer todas as provas. Quem tem chegado à equipa tem vindo ajudar, e vai continuar a ser assim.

Jota

“Foi a estreia a titular no Benfica, é sempre algo a memorizar para o resto da vida. É fruto do trabalho, é continuar a trabalhar, não pretendo parar por aqui. Gosto de jogar onde o mister me quiser meter. Quero é estar lá dentro, quer seja a central, lateral ou médio. O principal objetivo era conseguirmos a qualificação, passar esta etapa. Agora é preparar já o próximo jogo com o Moreirense. Se o mister me chamar, estou preparado”.

Ferro

“Estava a entrada da área, senti que tinha ali uma oportunidade para rematar à baliza e correu bem. É o terceiro golo pelo Benfica, mas isso não é o mais importante, o importante é ajudar a equipa e passar a eliminatória. Tive uma oportunidade, o Grimaldo também, mas seja quem for, o importante é ajudar o Benfica. Estávamos focados neste jogo, no domingo temos outro, mas só vamos começar a preparar amanhã“.

Pizzi

“Foi complicado. Defrontámos uma boa equipa. Na primeira parte difícil entrar, mas na segunda, com as oportunidades que fomos conseguindo, o adversário foi abrindo. Acho que é uma vitória inteiramente justa. Estamos muito satisfeitos por ter conseguido. Queríamos evitar ir ao prolongamento e resolver durante os 90 minutos. O objetivo deles era não sofrer golos e, depois, levar o jogo para o prolongamento. Mas aí conseguimos os golos que nos deram a tranquilidade.”

O Benfica venceu 3-0 o Dínamo de Zagreb e segue em frente na Liga Europa.