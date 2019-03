Brasil. Nove mil pessoas no velório das vítimas de massacre em escola

Cerca de nove mil marcaram presença no velório de seis vítimas do massacre de quarta-feira numa escola na cidade brasileira de Suzano, em São Paulo.

O velório público e coletivo de seis vítimas do ataque decorreu num pavilhão de Suzano e ficou marcado por lágrimas, muita emoção e apelos ao fim da violência.

Foram velados quatro estudantes, com idades entre os 15 e os 17, e as duas funcionárias da escola, com 38 e 59 anos. Um quinto estudante foi velado noutra zona da cidade.