Atriz Maria João Abreu protagoniza nova peça do Teatro de Almada

No palco do Teatro Municipal Joaquim Benite, em Almada, é apresentada a história de Catarina, uma jornalista de televisão, mulher de sucesso que subiu na carreira a pulso.

A peça, diz o seu encenador, reflete os tempos atuais. “Nós somos como esponjas. Quando nos lançamos a criar uma coisa, um tanto involuntariamente os inputs a que estamos sujeitos acabam por ter influência no que estamos a fazer”, indica Rodrigo Francisco ao programa Ensaio Geral da Renascença.

Nesta peça em tom de thriller psicológico, “há uma grande ausente” que é a mãe da protagonista e o texto mais do que ser sobre o jornalismo, é peça sobre a “história de uma mulher”.

Rodrigo Francisco usa a metáfora do icebergue, recordando as palavras de Ernest Hemingway, para explicar que em “Fenda”, há várias camadas e muito está naquilo “que não é dito”. “A história é dúbia”, na opinião do seu autor. Em “Fenda”, através da história de Catarina são levantadas outras questões como remanescências do colonialismo, a cultura do consumo que gera uma espécie de falsa classe burguesa.

Determinante no elenco é a atriz Maria João Abreu que Rodrigo Francisco explica, ainda não tinha trabalhado com a Companhia de Teatro de Almada, mas que vestiu na perfeição o papel.

“É uma grande atriz do teatro português. Tem tido um percurso muito paralelo àquele que é o percurso de uma companhia como a nossa, mas é uma mulher de teatro, com grande sensibilidade, tem uma vida que tem muito a ver com a vida desta personagem, desta jornalista em crise. Por isso, a peça chama-se ‘Fenda’, porque há uma crise existencial, há uma dor que ela procura esconder e acho que a Maria João Abreu tem grande sensibilidade para o papel.”

O estilista José António Tenente é quem assina os figurinos da peça. São roupas muito próximas das que usamos nos dias de hoje, porque a peça passa-se em Lisboa dos dias de hoje.

“Fenda” vai estar em cena até 7 de abril, de quinta a sábado às 21h00, e quarta-feira e domingo às 16h00. Se for ao sábado poderá ouvir um ciclo de debates em torno do jornalismo, sempre às 18h00, no foyer do teatro de Almada. Por lá vão passar Pedro Santos Guerreiro, do “Expresso”, o historiador José Pacheco Pereira, a investigadora Carla Baptista e a jornalista Ana Sousa Dias.