Bruno Fernandes foi o melhor jogador da Liga em fevereiro

Bruno Fernandes foi eleito o melhor jogador do campeonato durante o mês de fevereiro. O médio do Sporting repete a distinção ganha em dezembro e acrescenta este prémio ao de melhor médio de fevereiro.

A votação, levada a cabo pela Liga Portugal, junto dos treinadores da I Liga, premeia os quatro golos e uma assistência de Bruno Fernandes em fevereiro, que contribuíram para duas vitórias em quatro jogos do Sporting. Em fevereiro, os leões foram, ainda, goleados em casa pelo Benfica, por 0-4, e empataram no terreno do Marítimo, sem golos.

Bruno Fernandes granjeou 24,54% dos votos, superando a concorrência de João Félix e Chiquinho. O jogador do Benfica ficou no segundo lugar da votação, enquanto o médio do Moreirense fechou o pódio.