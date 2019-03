Sporting ganha ao Benfica e é líder na Liga Revelação

O Sporting venceu o Benfica, por 2-1, no Seixal, e assume a liderança, à condição, da Liga Revelação.

Na quinta jornada da fase de apuramento do campeão, os leões marcaram por Marco Túlio e Bruno Paz. Pelas águias ainda empatou Tiago Gouveia.

Destaque para José Gomes, que desperdiçou uma grande penalidade diante de Maximiano, já no segundo tempo.

Com este resultado, a equipa de Alvalade sobe à liderança do campeonato Sub-23, com 33 pontos, mais dois que o D. Aves e o Rio Ave.