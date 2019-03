Ex-jogador do Rio Ave diz que empresário ligado ao Benfica tentou aliciá-lo

O jogador do Rio Ave Lionn declarou, esta quinta-feira, no Tribunal de Esposende, que o empresário César Boaventura, que tem ligações ao Benfica, tentou aliciá-lo, em vésperas de um jogo entre vilacondenses e lisboetas, em 2015/16, segundo avança o jornal "Expresso", no seu site.

O brasileiro, que atualmente representa o Desportivo de Chaves, revelou que a proposta envolvia, também, os seus companheiros de equipa do Rio Ave, o guarda-redes Cássio e o defesa Marcelo. O Benfica ganhou esse jogo por 1-0, sendo que Lionn não jogou, devido a lesão.

"César Boaventura tentou comprar-me antes do jogo contra o Benfica. A mim, ao Cássio e ao Marcelo", alegou Lionn, sob juramento, no âmbito de uma queixa que Cássio interpôs contra Boaventura depois de este ter, alegadamente, sugerido que o então guarda-redes do Rio Ave facilitara num jogo frente ao FC Porto, que terminou com 5-0 para os dragões.



Confrontado pelo "Expresso" sobre as acusações de Lionn, César Boaventura desmentiu-as e anunciou que vai mover um processo contra o jogador. "Isto é totalmente falso. Ele vai ter de provar em tribunal o que disse", afirmou Boaventura, que salientou que esta situação não passa de um esquema "montado por alguns jogadores com algumas pessoas do FC Porto e com o Bruno Carvalho [ex-presidente do Sporting]".

"Esses jogadores acabaram por ser contratados por clubes com ligações a FC Porto e Sporting", assinalou o empresário, ainda ao "Expresso".

A Polícia Judiciária investiga o alegado envolvimento de jogadores do Rio Ave num esquema de apostas. Lionn é testemunha nesse processo, que envolve dois jogos do Rio Ave: um frente ao Feirense e outro diante do Benfica. De acordo com a SIC, quatro jogadores do clube de Vila do Conde foram constituídos arguidos no âmbito desse processo.