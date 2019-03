Hélio Sousa em negociações com seleção do Bahrein

O treinador Hélio Sousa, selecionador português de sub-20, está em negociações com a federação do Bahrein para assumir o cargo de selecionador desse país, anunciou o organismo.

“O presidente da Federação do Bahrein de Futebol, sheikh Ali bin Khalifa Al Khalifa, reuniu-se com Hélio Sousa para discutir o cargo de treinador da equipa nacional", revelou o organismo na sua página oficial na rede social Instagram.

Sousa tem contrato com a Federação Portuguesa de Futebol até 30 de junho e está a preparar a participação lusa no Mundial de sub-20, que vai decorrer na Polónia, de 23 de maio a 15 de junho.

Hélio Sousa, de 49 anos, está desde 2010 a trabalhar com as seleções jovens de Portugal, tendo conquistado dois campeonatos da Europa, com a equipa de sub-19, em 2018, e com os sub-17, em 2016.

Como jogador, o antigo médio fez toda a sua carreira no Vitória de Setúbal, tendo vencido uma Taça de Portugal em 2005, no seu último ano como profissional, e ajudou Portugal a conquistar o Campeonato do Mundo sub-20, em 1989, na Arábia Saudita.