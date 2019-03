Benfica 3-0 D. Zagreb

Benfica apurado... ao Ferro e à bomba

14 mar, 2019 - 18:09

Não foi nada fácil. Os encarnados deram a volta à eliminatória, mas só no prolongamento com dois grandes golos no tempo extra. Recorde os melhores momentos em rr.sapo.pt e veja os golos.