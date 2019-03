Netflix estreia documentário sobre Maddie McCann. Rapto é hipótese mais provável

A Netflix estreia esta sexta-feira um documentário sobre o desaparecimento de Madeleine McCann, a criança inglesa que, em 2007, desapareceu do quarto de um hotel na Praia da Luz, no Algarve, onde passava férias com os pais e os irmãos gémeos mais novos.

O documentário está dividido em oito partes e reúne os testemunhos de 40 pessoas relacionadas, direta ou indiretamente, com o caso. No total, anuncia a Netflix, foram gravadas 120 horas de entrevistas.

A teoria que prevalece no documentário, de acordo com a imprensa inglesa, é a de rapto por uma rede de tráfico de seres humanos.

O tablóide "The Sun" destaca que um dos entrevistados é Jim Gamble, polícia de topo das forças de segurança britânicas que é especializado em crimes infantis. No filme, Gamble diz estar convencido de que ainda no seu tempo de vida será descoberto o que aconteceu.

"Devemos ter muita esperança nos avanços na tecnologia", refere. "De ano para ano os teste de ADN estão a ficar melhores e o reconhecimento facial também."

Os pais de Maddie não só não participaram neste documentário do serviço de streaming como emitiram um comunicado a criticar a produção, sob o argumento de que “dificulta” as investigações em torno do desaparecimento da filha.

Maddie McCann desapareceu há 12 anos, a 3 de maio de 2007. Tinha na altura três anos. A criança desapareceu durante a noite, enquanto dormia no quarto com os irmãos. À hora do desaparecimento, os progenitores estavam a jantar no restaurante do hotel.

Veja o trailer do documentário: