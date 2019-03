"Quem quer casar com...?" Mulheres Juristas vão apresentar queixa na ERC

A Associação Portuguesa das Mulheres Juristas vai apresentar queixa na Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) contra dois programas televisivos, o “Quem quer namorar com o agricultor?”, da SIC, e “Quem quer casar com o meu filho?”, da TVI, que estrearam no passado domingo à noite nos dois canais generalistas.

A Renascença sabe que queixa está, neste momento, a ser elaborada e que vai ser entregue à ERC no início da próxima semana.

A Associação das Mulheres Juristas entende que a ERC tem fundamentos para exigir a suspensão dos dois programas, alegando que violam princípios do Direito Internacional, acolhidos pelo Estado Português, de combate aos papéis estereotipados de mulheres e homens. Esses princípios vinculam tanto as entidades públicas como as privadas.

Esta queixa junta-se a duas outras contra os mesmos programas, já entretanto recebidas pelo regulador da comunicação social.