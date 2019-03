FC Porto continua a preparar Marítimo com três baixas

O plantel do FC Porto voltou a treinar, esta quinta-feira, em preparação para a receção ao Marítimo, no próximo sábado, com quatro baixas.

No boletim clínico dos dragões continuam os nomes de Fabiano (treino integrado condicionado), Bruno Costa (tratamento e ginásio) e Aboubakar (ginásio e treino condicionado). Jorge continua "devidamente autorizado a ausentar-se para tratar de assuntos pessoais".



Os dragões voltam a treinar na sexta-feira, às 11h00. Às 12h30, Sérgio Conceição fará a habitual conferência de imprensa de antevisão da partida.

O FC Porto-Marítimo está marcado para sábado, às 20h30, no Estádio do Dragão, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.