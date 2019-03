Grupo Renascença é líder das audiências de rádio em Portugal

As rádios do Grupo Renascença Multimédia são escutadas por mais de 60% dos ouvintes de rádio portugueses, o que representa mais de quatro milhões de 300 mil ouvintes.



A Renascença subiu a sua audiência pela terceira vez consecutiva no seu público-alvo (dos 35 a 54 anos) e atingiu o melhor resultado de share de audiência dos últimos dois anos.

Segundos os dados obtidos na mais recente vaga de estudo da Marktest, a RFM continua a liderar em share de audiência com 23,7%, contra 20,6% do principal concorrente.

Este resultado representa a maior audiência de sempre: 1 milhão e 500 mil ouvintes diários.

A RFM lidera também na audiência média, de segunda a sexta-feira, em todos os períodos horários.

Também a MEGA Hits lidera entre as rádios para jovens e estudantes no que diz respeito a reach e share de audiência. Já a Rádio SIM consegue 150 mil ouvintes regulares e é a rádio com tempo médio de escuta mais elevado por ouvinte no seu público-alvo (maiores de 54 anos).