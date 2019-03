Recurso rejeitado. Rui Pinto vai ser extraditado para Portugal

O "hacker" Rui Pinto vai ser mesmo ser extraditado para Portugal, depois das autoridades da Hungria terem recusado o recurso apresentado pelo português, avança o Diário de Notícias.

O português, um dos denunciantes do "Football Leaks", estava em prisão efetiva desde o dia 5 de março, após ter apresentado recurso, com efeitos suspensivos, de decisão de um tribunal húngaro ao pedido de extradição, emitido pelas autoridades portuguesas.

Rui Pinto esteve em prisão domiciliária, em Budapeste, desde o dia 18 de janeiro até 5 de março, na sequência de um mandado de detenção europeu emitido pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP).

Em Portugal, Rui Pinto está indiciado por seis crimes: dois de acesso ilegítimo, dois de violação de segredo, um de ofensa a pessoa coletiva e outro de extorsão na forma tentada.

Na base do mandado estão o acesso aos sistemas informáticos do Sporting e do fundo de investimento "Doyen Sports" e posterior divulgação de documentos confidenciais, como contratos de jogadores do Sporting e do então treinador Jorge Jesus, assim como de contratos celebrados entre a "Doyen" e vários clubes de futebol.