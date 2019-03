​Dia de decisões na FIFA. Afinal, o que está em causa?

O Conselho da FIFA, grupo de dirigentes liderado pelo presidente Gianni Infantino que define as linhas-mestras do futebol mundial, reúne-se esta sexta-feira em Miami, nos Estados Unidos. A agenda é carregada, mas em destaque estão duas questões: alargar o Mundial de 2022, no Qatar, para 48 seleções – antecipando em quatro anos a decisão que já está tomada para 2026 (organização tripartida Estados Unidos, Canadá e México) – e a criação de uma Liga das Nações, como a que conhecemos na Europa, mas a nível mundial.



A FIFA tem há vários meses uma “task force” a estudar estas duas propostas. Este grupo de peritos vai apresentar as suas conclusões ao Conselho.

Os projetos parecem contar com o total apoio do atual presidente da FIFA. Gianni Infantino até já terá na sua posse um estudo de viabilidade financeira que, alegadamente, prova um ganho suplementar a rondar os 300 milhões de euros só para o Mundial.

O outro lado dos números de uma proposta que não agrada a todos

Uma fase final a 48 seleções aumentaria o número de jogos de 64 para 80 e daí o enorme aumento de receitas com transmissões televisivas, bilhética e merchandising. No entanto, muitos especialistas lembram que a maioria dos contratos para os principais mercados já estão fechados e, por isso, consideram muito otimistas estas contas.

A proposta ainda não avançou, mas já tem duas fortes vozes contra: os clubes e os jogadores. A Associação Europeia de Clubes e os vários sindicatos de jogadores já se mostraram contrários a esta visão mercantilista do futebol, que não defende os jogadores e a sua condição física.

Qatar sem capacidade para um alargamento

Uma coisa é certa, se este alargamento vingar já para 2022, a FIFA terá de encontrar um coorganizador. O Qatar, que está a construir tudo de raiz há anos, não terá condições logísticas e de tempo para albergar mais 16 seleções e respetivos estádios, hotéis e acessibilidades. Falta saber quem.

As relações com alguns vizinhos não são pacíficas. Kuwait e Omã são, segundo fonte ligada ao processo, citada pela Associated Press, os dois países mais bem colocados para salvar a situação. Infantino disse, no mês passado em Istambul, que não ignorava "a situação política da região", mas lembrou que o futebol “pode fazer milagres”.

Liga da Nações da Europa para o mundo

Outra proposta apadrinhada por Gianni Infantino que vai estar em discussão na reunião desta sexta-feira é a criação de uma Liga das Nações a nível mundial.

A FIFA parece querer replicar, ampliando, a Liga das Nações criada pela UEFA, prova que terá em Portugal a sua primeira fase final no início de junho.

A proposta de alargamento da Liga das Nações não agrada, por exemplo, à própria UEFA como deixou bem claro Aleksander Ceferin, na altura da sua reeleição, em fevereiro, como líder da confederação europeia de futebol.

Falta saber se as duas propostas são aprovadas e como vão reagir, especialmente, clubes e jogadores. Se não tiver maioria, Infantino terá sempre uma carta para jogar: adiar decisões para a próxima reunião, já marcada para 3 de junho em Paris.