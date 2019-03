Carlos César diz que Comissão de Eleições parece “baralhada” e quer alterar a lei

Veja também

O PS admite alterar a lei que regula a publicidade institucional durante as campanhas eleitorais, mas sem reforçar as sanções por eventuais incumprimentos.



O líder parlamentar do PS, Carlos César, considera que é preciso clarificar a legislação que existe, tendo em conta que a própria Comissão Nacional de Eleições se viu baralhada na interpretação que fez, diz.

“Agora o que importa procurar, pelo menos, um impulso interpretativo que traga maior clareza às decisões da Comissão Nacional de Eleições que nos pareceu um bocadinho baralhada neste problema.”

Questionado sobre um eventual aumento das sanções, diz que isso não é urgente. “Há outra lei conexa que estipula as sanções, por isso não é urgente fazê-lo. O que interessa nesta fase é que haja um núcleo interpretativo que seja suficientemente sólido na definição destas interdições. De qualquer maneira vamos ver isso com os restantes partidos e gostaríamos que a nossa iniciativa já trouxesse algum consenso”.

Já em relação ao episódio que envolve o deputado Bruno Vitorino, do PSD, acusado pelo Bloco de Esquerda de declarações homofóbicas na rede social Facebook, Carlos César considera que quem exerce cargos públicos deve ter especial cuidado com a opinião que transmite: “Acho que todas as pessoas devem ter cuidado nas palavras que usam, desde jornalistas a políticos e deputados, e por acréscimo de razão a todos os que têm uma responsabilidade acrescida.”

O líder parlamentar socialista distancia-se da polémica entre PSD e Bloco de Esquerda e aguarda que o assunto chegue à conferência de líderes. “Para já é uma divergência entre o Bloco de Esquerda e o PSD. Se for à Conferência de Líderes, trataremos deste assunto, mas não o valorizamos nesta fase.”

