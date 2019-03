​Negrão defende deputado do PSD criticado pelo Bloco. “Liberdade de expressão é sagrada”

O presidente da bancada parlamentar do PSD, Fernando Negrão, saí em defesa do colega de bancada, Bruno Vitorino, que foi alvo de uma queixa do Bloco de Esquerda. Em causa está o facto de Vitorino ter classificado como “porcaria” a realização, numa escola pública, de uma sessão de sensibilização “para as diferentes orientações sexuais”, dirigida a alunos de 11 anos, no Barreiro.



“A liberdade de expressão é sagrada e, sendo sagrada, é mais sagrada ainda no Parlamento. No dia em que um deputado se sentir condicionado, quando abrir a boca para falar, porque tem o receio que alguém lhe faça uma queixa por ele dizer isto ou aquilo, é porque estamos a começar a matar a democracia”, disse.

A crítica de Bruno Vitorino foi feita através da sua página do Facebook. Negrão lembrou que as páginas do Facebook têm caráter pessoal. “Estão lá as pessoas que ele escolheu para lá estar e, portanto, tem uma margem muito maior de expressão nessa página”, argumentou.

Negrão disse ainda que quer o assunto seja discutido em conferência de líderes.

A deputada bloquista Joana Mortágua usou também o Facebook para criticar Bruno Vitorino e anunciar que ia avançar com uma queixa contra o deputado social-democrata na Comissão de Igualdade de Género. O PSD já condenou a apresentação dessa queixa.

A sessão foi organizada pela Escola Básica 2/3 de Quinta da Lomba, no Barreiro e os dois docentes organizadores solicitavam aos alunos participantes o valor de 50 cêntimos cada, que seriam entregues à “Associação LGBTI” responsável pela mesma.