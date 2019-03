Keizer sem problemas com Bas Dost. Avançado pronto para ser solução

Marcel Keizer não lê e não ouve notícias da imprensa portuguesa, por isso escapou-lhe uma nota sobre uma alegada tristeza de Bas Dost por não sentir o apoio do treinador. Mesmo sem estar a par do conteúdo, Keizer fez questão de esclarecer que "não qualquer problema com o Bas [Dost]".

O avançado falhou o jogo com o Boavista, devido a um problema física, está recuperado e pode ser opção já esta sexta-feira, frente ao Santa Clara. Esse dado Keizer já não esclareceu, porque nunca revela, por antecipação, os jogadores que vai colocar no 11 inicial.

"O Dost já fez dois treinos e está pronto para entrar na equipa. Nunca anuncio quem vai jogar, mas vai estar nas opções", respondeu, em conferência de imprensa, em Alcochete.

A relevância de Mathieu

Com contrato até 2020 com o Sporting, Jérémy Mathieu não é um nome certo no clube na próxima temporada. O jornal "O Jogo" noticiou a intenção do francês em deixar Alvalade já no final desta época.

Sem conhecimento dessa intenção, Keizer restringe o seu comentário à ideia que tem sobre o jogador, que considera "perfeito para a equipa". "Perdemos alguns pontos em fevereiro, quando o Mathieu não jogou. Não sei se há uma relação direta, mas o que posso dizer é que gosto do jogador e ele é perfeito para a equipa. Sobre a próxima época nada sei dizer", observou.

Confiança para defrontar um Santa Clara perigoso

Se vencer o Santa Clara, na sexta-feira, o Sporting iguala o Braga no terceiro lugar e coloca pressão sobre os minhotos. Mas a equipa leonina também entrará em campo com a pressão de ter de vencer para não permitir uma eventual fuga dos bracarenses.

Keizer vive bem com essa pressão e anuncia uma equipa "confiante". "Estamos confiantes, temos alcançado bons resultados, vamos tentar jogar melhor", referiu, antecipando dificuldades diante de um Santa Clara pronto para fazer uma surpresa.

"Eles têm obtido bons resultados. Penso que jogam com as linhas muito próximas, têm uma boa organização. Tanto pressionam alto, como defendem mais atrás e apostam no contra-ataque", avaliou.

O Sporting-Santa Clara, jogo de abertura da 25ª jornada da I Liga, está marcado para sexta-feira, às 20h00. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.