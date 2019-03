Adriano Castanheira é melhor do mês na II Liga

Adriano Castanheira recebeu o prémio de melhor jogador da II Liga do mês de fevereiro. O avançado do Sporting da Covilhã é uma das faces da reabilitação do clube na tabela classificativa.

Os serranos, orientados por Filó, têm o melhor registo da segunda volta do campeonato, com cinco vitórias e três empates. A equipa não perde há nove jornadas. Em fevereiro, Adriano marcou três golos, nos cinco jogos disputados. Obteve 10,56% dos votos, superando Douglas Tanque, do Paços, e de Fábio Fortes, do Arouca.

Adriano, de 25 anos, tem sete golos, esta época, seis na II Liga. Com passagem pela formação do FC Porto, o avançado é jogador da casa no Covilhã e regressou ao clube após passagens por Benfica de Castelo Branco e União de Leiria.