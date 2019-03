João Henriques: "Temos possibilidade de roubar pontos ao Sporting"

João Henriques, treinador do Santa Clara, acredita que pode conquistar pontos em Alvalade, frente ao Sporting, apesar da "grande valia" da equipa leonina. Em conferência de imprensa, o técnico do clube insular elogia os resultados do Santa Clara fora de portas:

"Temos possibilidade de fazer um bom jogo e roubar pontos em Alvalade. Queremos agarrar essa hipótese com todas as forças, até porque somos das melhores equipas a jogar fora de casa".

Ainda assim, João Henriques recorda que o Sporting é também uma equipa muito forte a jogar em casa. "O Sporting é das equipas que fez mais pontos em casa esta época. Não podemos dizer com certeza que vamos conseguir os pontos, porque do outro lado está uma equipa de grande valia".

O Sporting-Santa Clara tem pontapé de saída marcado para as 20h30, em Alvalade, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.