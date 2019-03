Mourinho: "Regresso de Zidane é perfeito para o Real Madrid"

José Mourinho avalia o regresso de Zidane ao Real Madrid como uma situação "perfeita". Em declarações ao programa "El Chiringuito", à entrada de casa, em Londres, o treinador português considera que se tratar de "uma grande oportunidade para Zidane mostrar como é bom".

"Paece-me perfeito. Com as coisas fantásticas que fez nos últimos anos parece-me perfeito para o Real Madrid. Ele tem uma grande oportunidade para mostrar como é bom, principalmente agora com um projeto novo", disse Mourinho.



Questionado sobre se ficou desiludido por não ter sido o escolhido, o treinador, que deixou o Manchester United já esta temporada, reagiu com surpresa e à pergunta e esclareceu que não falou com ninguém do Real.