Acessos à ponte Vasco da Gama cortados depois de incêndio de camião

Um véiculo ardeu esta quinta-feira em plena ponte Vasco da Gama.

O incêndio levou ao corte do trânsito em ambos os sentidos, uma vez que o camião circulava num sentido, mas o contentor que transportava acabou por tombar para o sentido contrário. O trânsito foi retomado brevemente para escoar o trânsito na ponte, mas os acessos continuam cortados enquanto decorrem as operações de limpeza.

O camião ter-se-á despistado depois de ter sofrido uma colisão com um veículo ligeiro, antes de pegar fogo e as chamas consumiram completamente a cabine. As imagens de televisão mostravam chamas intensas e dezenas de pessoas fora dos seus carros a observar, até que os bombeiros chegaram ao local e conseguiram apagar o incêndio.

Segundo a GNR, o incidente ocorreu às 11h58 e não causou qualquer vítima.