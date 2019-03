Sporting renova com treinador campeão nacional de hóquei em patins

O Sporting renovou contrato até 2022 com o treinador de hóquei em patins Paulo Freitas, que chegou ao clube em 2016/17, levando os leões ao título nacional e às meias finais da Liga Europeia.

“É a forma de transmitirem que estão satisfeitos com o meu trabalho e postura. Para mim é um orgulho enorme continuar a representar este grande clube”, afirmou o treinador, de 50 anos, em declarações à Sporting TV.

Antes de chegar ao Sporting, e suceder ao espanhol Guillem Pérez, Paulo Freitas treinou o Académico da Feira, a Académica de Espinho e o Óquei de Barcelos, ao serviço dos quais conquistou uma Taça CERS.

“Desde o primeiro dia que entrei nesta casa que sou mais um a defender intransigentemente os interesses do Sporting Clube de Portugal. Podem contar sempre comigo para tomar as melhores decisões em prol do clube”, frisou o técnico do Sporting, que após 19 jornadas lidera o campeonato com os mesmos 46 pontos do FC Porto, que visitam no sábado.

Sem entrar em detalhes sobre o encontro com os dragões, o Paulo Freitas assegurou empenho: “A promessa que podemos deixar é que vamos lutar para conquistar os três pontos. Deixaremos a vida dentro da pista para garantir a vitória”.

Além da liderança repartida do campeonato, o Sporting qualificou-se para os quartos de final da Liga Europeia, fase em que vai defrontar os italianos do Lodi.