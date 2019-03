Reaberta Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital de Évora

A Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente do hospital de Évora, onde tinham sido detetadas "estirpes de bactérias multirresistentes", reabriu esta quinta-feira, depois de ter estado fechada na quarta-feira para descontaminação, disse à agência Lusa fonte hospitalar.

A descontaminação, iniciada na quarta-feira de manhã, "está terminada. O ciclo foi validado e decorreu sem intercorrências", referiu a fonte do Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE).

Concluídos os trabalhos, "a Unidade de Cuidados Intensivos retomou hoje a sua atividade normal", limitou-se a acrescentar a mesma fonte.

Na terça-feira, o secretário regional do Alentejo do Sindicato Independente dos Médicos (SIM), Armindo Ribeiro, revelou que tinha sido detetada uma bactéria multirresistente na unidade de cuidados intensivos do HESE, que iria obrigar ao seu encerramento temporário, o que foi confirmado por fonte do conselho de administração do hospital.

Nesse mesmo dia, em comunicado, o Hospital do Espírito Santo explicou que tinham sido detetadas na Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente "estirpes de bactérias multirresistentes, habituais em ambiente hospitalar", e que o serviço iria ser alvo de descontaminação na quarta-feira.

A presidente do conselho de administração do HESE, Maria Filomena Mendes, disse aos jornalistas que, após ter sido detetada a bactéria, a unidade de cuidados intensivos já não estava a admitir doentes e que permanecia internado "um único doente", pelo que "era a altura ideal para a descontaminação".

Celso Silva, dirigente no Alentejo do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP), disse à Lusa, na terça-feira, que, das informações que tinha recolhido, a bactéria detetada era "a KPC (Klebsiella Pneumoniae Carbapenemase), que é comum surgir em unidades de cuidados intensivos".

"É uma bactéria resistente à maioria dos antibióticos, como existem outras, e que se desenvolve nestes meios, onde há muitos aparelhos e doentes ventilados", referiu o dirigente sindical.