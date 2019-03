​Saída de Assis de cargo europeu. “Quando sou ofendido, reajo”

O eurodeputado Francisco Assis justificou à Renascença a sua saída do cargo de coordenador da Assembleia Parlamentar Euro-Latino-Americana, no Parlamento Europeu.



“Houve aqui algo que me ofendeu, que pôs em causa a minha dignidade quer no plano político e parlamentar, quer no plano pessoal”, explicou.

Assis foi proibido de falar durante um debate sobre a Venezuela. Quando pediu para falar, o grupo parlamentar a que pertencem os eurodeputados do PS não lhe deu autorização para o fazer, alegando que não se tinha inscrito.

“Como é sabido, estou de saída do Parlamento Europeu, não quero alimentar essa questão. Agora é evidente que, quando sou ofendido, reajo”, esclareceu.

A EuroLat foram criada em 2016, sendo que Francisco Assis estava no cargo há dois anos e meio.