A breve história de Éder Militão no FC Porto

Em último ano de contrato com o São Paulo, o FC Porto investiu 8,5 milhões de euros - a transferência mais cara da temporada - na contratação de Éder Militão, um defesa polivalente, capaz de desempenhar as posições de defesa direito, central e ainda médio defensivo.

É oficial. Depois de muita especulação, FC Porto e Real Madrid anunciaram o acordo para a venda do central Éder Militão, pela elevada quantia de 50 milhões de euros. O brasileiro chegou à cidade Invicta no dia 7 de agosto, e o seu percurso de dragão ao peito é marcado maioritariamente pelo sucesso e afirmação desportiva, mas também alguns percalços.

Depois de um breve período de adaptação, em que o eixo defensivo do FC Porto foi composto pela Felipe e Diogo Leite, Militão fez a sua estreia com a camisola azul e branca na quarta jornada da I Liga, no dia 2 de setembro, na vitória por 3-0 frente ao Moreirense, no Estádio do Dragão.

A afirmação a central

Uma das grandes dúvidas com a chegada de Militão foi a posição em que iria encaixar. Militão alinhava regularmente no São Paulo como lateral direito, posição desfalcada no plantel do FC Porto, com apenas Maxi Pereira para desempenhar a função. Médio defensivo era ainda uma possibilidade, já que Sérgio Conceição estava privado de Danilo Pereira, que ainda recuperava da grave lesão que o afastou do Mundial 2018.

Todas as dúvidas foram dissipadas com a estreia, a defesa central, contra o Moreirense. Militão foi uma das figuras da partida, e mostrou ser o par perfeito para o central possante que é Felipe: muito rápido, grande capacidade de antecipação, desarme e construção. Militão conquistou ainda o prémio de melhor defesa da Liga nos meses de setembro, outubro, novembro, dezembro e janeiro, um prémio escolhido pelos treinadores do campeonato.

A estreia na seleção

A "muralha" defensiva dos dragões, com Felipe e Militão como principais protagonistas, chamou à atenção de Tite, selecionador brasileiro, que convocou a dupla portista, em setembro, para dois amigáveis, naquilo que seria um teste para a renovação da seleção da brasileiro, a seguir ao fracasso no Mundial 2018.

Militão e Felipe estrearam-se na mesma partida, no dia 12 de setembro, contra El Salvador. Militão foi titular e somou os 90 minutos como lateral direito, e voltou a merecer a confiança na mais recente convocatória. Tite voltou a convocar Militão para mais duas partidas amigáveis, este mês, desta feita para o lote de defesas centrais, numa lista que inclui também Thiago Silva, Marquinhos e Miranda.