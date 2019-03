PJ faz diligências em várias instalações da ASAE

A Polícia Judiciária está a realizar diligências nas instalações da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) do Porto e de Barcelos, bem como na sede em Lisboa.

Ao que a Renascença apurou junto de fonte ligada à investigação, o objetivo é a recolha de elementos, após uma denúncia considerável credível sobre "alegados favorecimentos praticados por pessoas com responsabilidades na ASAE". Após a denúncia, foi aberto um inquérito. De acordo com a denúncia, os alegados favorecimentos terão ocorrido na zona norte do país.

Ainda de acordo com o que a Renascença apurou, não é expectável que, neste momento, sejam feitas detenções, nem haja lugar à constituição de arguidos, dado que a investigação está ainda numa fase inicial.

[notícia atualizada às 12h17]